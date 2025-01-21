Движение трамваев по Бухарестской улице закроют до 18 октября

Из-за ремонта на путях с 18 апреля изменится маршрут следования четырех вагонов. Ограничения продлятся полгода.

В Петербурге закроют движение трамваев по Бухарестской улице до 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс". С 01:30 18 апреля 2026 года до 22:00 18 октября 2026 года будет приостановлено движение вагонов номер 25 и 62 на участке от улицы Салова до улицы Димитрова. Причина — ремонтные работы на трамвайных путях.

Маршруты четырех трамваев изменятся. Вагон номер 43 поедет от конечной станции "Трамвайный парк номер 1" по Московскому проспекту, Благодатной улице, улице Салова, а далее по измененной схеме до остановки "улица Марата".

Трамвай номер 45 будет отправляться от конечной станции "улица Самойловой" по Мгинской улице, набережной реки Волковки, Расстанному переулку, Камчатской улице, Касимовской улице, а затем по привычному маршруту до конечной станции "Мясокомбинат".

Вагон номер 49 поедет от конечной станции "проспект Юрия Гагарина" по Авиационной улице, Московскому проспекту, Благодатной улице, улице Салова, а далее по измененному пути до остановки "улица Марата".

Ранее мы сообщили о том, что соревнования по легкой атлетике ограничивали движение троллейбусов на Московском проспекте.

