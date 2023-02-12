Трамвайную линию "Славянка" в Петербурге запустят 24 декабря

Инвесторы и жители ждут открытия новой трамвайной линии в пригороде Петербурга.

В Шушарах 24 декабря начнет работу новая трамвайная линия "Славянка", соединяющая жилой массив с городской инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Работы по строительству трамвайной ветки "Славянка" потребовали преодоления сложных инженерных задач. Маршрут проложен по обособленному полотну и включает несколько многоуровневых развязок. Эксплуатацию линии будет вести созданное для этих целей транспортное предприятие.

На линию выйдут 22 новых низкопольных трамвая "Невский". Салон каждого вагона оборудован климатической системой и портами для зарядки электронных устройств. Для оплаты наличными денежными средствами в салонах размещены автономные платежные аппараты.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)