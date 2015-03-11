Петербургским водителям рассказали, в каких случаях придется платить тройные штрафы за парковку на газоне

Стоит учитывать, что первичный штраф за неправильную парковку можно снизить наполовину, оплатив его в течение первых 20 дней после назначения.

Петербуржцам напоминают о запрете оставлять транспортные средства на зелёных насаждениях, непосредственно перед подъездами жилых домов, мусороперегрузочными площадками либо поверх специальных разметочных знаков. За нарушение предусмотрены штрафы: гражданам придется заплатить 3 тыс. рублей, юридическим лицам — 150 тыс. рублей. Впрочем, существуют обстоятельства, при которых взыскание увеличивается втрое, уточнили специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, штраф возрастает в три раза, если водитель игнорирует одно предупреждение о задолженности, направляемое службой взыскания штрафов, в течение двух месяцев после вынесенного решения суда. Далее дело направляется в судебную инстанцию, где судья вправе удвоить первоначальное денежное взыскание. Вместе с тем потребуется погасить первоначальный штраф.

Таким образом, общая сумма санкции достигает тройного размера первоначального штрафа. Их в прошлом году получили 2715 автовладельцев. Стоит учитывать, что первичный штраф за неправильную парковку можно снизить наполовину, оплатив его в течение первых 20 дней после назначения.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ обсудила с торговыми сетями уборку снега и содержание фасадов в Невском районе.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга