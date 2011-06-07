Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ)

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ) Мария Булгакова и начальник отдела контроля Максим Истомин провели рабочее совещание с представителями торговых сетей Невского района. Объекты для проверки были выбраны на основе жалоб жителей и данных нейросетевых комплексов "Городовой", фиксирующих нарушения.

Особое внимание уделили продуктовому магазину на улице Седова, 85, где за последние два года собственник был оштрафован на 240 тысяч рублей за несогласованные кондиционеры и посторонние изображения на фасаде. На совещании обсудили ключевые вопросы содержания фасадов и прилегающих территорий в зимний период: наличие договоров на уборку снега и наледи, вывоз сугробов, координацию между собственниками и поддержание чистоты.

Устранение выявленных нарушений взято на контроль ГАТИ. Напомним, что нейросетевые комплексы "Городовой" активно используются в Петербурге для мониторинга состояния городских объектов и выявления нарушений в сфере благоустройства.

