Сегодня, 15:49
Из ларька возле "Пионерской" изъяли 37 килограммов голубики

В ходе рейда ККИ освободил территорию.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга вновь провели мероприятие по пресечению незаконной торговли возле станции метрополитена "Пионерская". Об этом рассказали 25 ноября в ведомстве. 

В ходе рейда территорию освободили, также изъяли 37 килограммов голубики. 

Напоминаем: не поддерживайте незаконную торговлю у метро. Прежде всего именно спрос побуждает торговцев снова выходить к станциям. Мы понимаем, что после нашего ухода продавцы могут вернуться, но и наши рейды проводятся регулярно – порядок не остается без внимания. 

Пресс-служба ККИ 

Ранее на Piter.TV: на Аннинском шоссе освобождают территорию площадью 2,6 тыс. "квадратов". Участок сдавали в аренду под автосервис и гостевую парковку. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

