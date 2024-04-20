Из ларька возле "Пионерской" изъяли 37 килограммов голубики

В ходе рейда ККИ освободил территорию.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга вновь провели мероприятие по пресечению незаконной торговли возле станции метрополитена "Пионерская". Об этом рассказали 25 ноября в ведомстве.

В ходе рейда территорию освободили, также изъяли 37 килограммов голубики.

Напоминаем: не поддерживайте незаконную торговлю у метро. Прежде всего именно спрос побуждает торговцев снова выходить к станциям. Мы понимаем, что после нашего ухода продавцы могут вернуться, но и наши рейды проводятся регулярно – порядок не остается без внимания. Пресс-служба ККИ

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга