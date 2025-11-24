На Аннинском шоссе освобождают территорию площадью 2,6 тыс. "квадратов"

Ранее участок сдавали в аренду под автосервис и гостевую парковку.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ начали освобождать территорию на Аннинском шоссе площадью 2,6 тыс. "квадратов", где незаконно размещены павильон, используемый для коммерции, металлическое ограждение и прочие самовольные конструкции. Об этом сообщили 24 ноября в ведомстве.

Ранее участок сдавали в аренду под автосервис и гостевую парковку, однако договор расторгли. Бывший арендатор проигнорировал соответствующие уведомления. Более того, его задолженность составляет свыше 2 млн рублей.

Из-за бездействия экс-арендатора стартовал снос построек. После завершения работ начнут процедуру по взысканию всех затрат на демонтаж через суд.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга