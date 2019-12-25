В Металлострое сносят павильон с ПВЗ и продуктовым магазином

Участок арендовали, но договор был расторгнут.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал освобождать незаконно занятый земельный участок в Металлострое. Ранее на площади свыше 200 "квадратов" располагался павильон с пунктом выдачи товаров и продуктовым магазином, который продавал алкоголь.

Участок арендовали, но договор был расторгнут. Арендатор отказался освобождать территорию добровольно. ККИ зафиксировал ряд нарушений: несоблюдение федеральных и региональных норм в сфере оборота алкогольной продукции, невыполнение условий договора аренды. Все уведомления арендатор проигнорировал, поэтому стартовал снос.

Расходы на демонтаж будут взысканы с бывшего арендатора в рамках претензионно-судебной работы.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга