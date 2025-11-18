На улицах Выборгского района ликвидировали незаконные точки торговли

Все участки освобождены сотрудниками ККИ.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд в Выборгском районе. Были обследованы проспекты Художников и Энгельса, а также улица Сикейроса, рассказали в ведомстве 18 ноября.

На указанных местах выявили торговые точки, которые осуществляли незаконную реализацию овощей, фруктов и рыбы без соответствующих разрешений. Все участки освобождены.

Ранее на Piter.TV: на Дальневосточном проспекте стартовал демонтаж незаконного автосервиса. Сооружение площадью около 200 "квадратов" продолжало находиться на муниципальной земле после прекращения договорных обязательств.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга