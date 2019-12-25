На Дальневосточном проспекте стартовал демонтаж незаконного автосервиса

Вследствие отсутствия легитимных прав на пользование земли ККИ принял решение о демонтаже строения.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступил к процедуре принудительного сноса самовольно возведенного коммерческого объекта на Дальневосточном проспекте. Незаконное сооружение площадью около 200 кв.м. использовалось под автомастерскую и продолжает находиться на муниципальной земле даже после прекращения договорных обязательств.

Несмотря на многочисленные предупреждения и обращения, прежний владелец игнорировал предписания освободить земельный участок и продолжал хозяйственную деятельность без наличия юридических оснований. Вследствие отсутствия легитимных прав на пользование земли ККИ принял решение о демонтаже строения.

После окончания мероприятий по освобождению территории департамент намерен обратиться в судебные органы с иском о возмещении финансовых издержек, возникших вследствие ликвидации незаконного объекта, с виновного лица.

Фото: Telegram / ККИ Санкт-Петербурга