Специалисты установили 6 тяговых подстанций трамвайной линии "Славянка"

Всего требуется установить 11 подстанций.

На строящейся трамвайной линии "Славянка" собраны и установлены шесть тяговых подстанций, необходимых для запуска первого этапа трассы – от станции метро "Купчино" до трамвайного депо в поселке Шушары. Всего требуется установить 11 подстанций, рассказали в Смольном.

Генеральный подрядчик проекта – АО "АБЗ-Дорстрой" – вскоре приступит к сборке оставшихся пяти тяговых подстанций на втором этапе строительства – от трамвайного депо до микрорайона "Славянка". Данные подстанции полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия персонала. Управление можно вести по специальному цифровому каналу из единого диспетчерского центра, находящегося в здании трамвайного депо.

Первый этап линии – от станции метро Купчино до поселка Шушары планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года. Стоимость проезда по линии "Славянка" будет, как в обычном городском трамвае.

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Фото: ВКонтакте/ Иван Складчиков (архив)