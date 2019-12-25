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В трамваях №24 в Петербурге можно расплатиться цифровыми рублями
Сегодня, 14:32
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В трамваях №24 в Петербурге можно расплатиться цифровыми рублями

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Все операции регулируются нормами финансовой безопасности.

В трамваях ГУП "Горэлектротранс" в Петербурге стартовал пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями. Речь идет о маршруте №24, рассказали в Смольном 14 октября. 

Чтобы расплатиться, необходимо камерой телефона либо через банковское приложение отсканировать QR-код, выбрать способ оплаты и подтвердить платеж. Затем пассажиру приходит электронный чек. Все операции регулируются нормами финансовой безопасности. 

Тем временем Северная столица продолжает развивать систему общественного электротранспорта. Важное достижение прошлого года – открытие движения по первой линии скоростного трамвая от Купчино до Шушар. С момента запуска ей воспользовались свыше 3,7 млн человек. А маршруты "Довлатов" и "Достоевский" оснастили экранами дополненной реальности. 

Ранее на Piter.TV: в трамваях "Чижик" запустили бесплатные аудиогиды по истории Красногвардейского района.

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: трамвай, цифровой рубль
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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