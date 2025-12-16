В трамваях "Чижик" в Петербурге запустили бесплатные аудиогиды по истории Красногвардейского района

Проект позволяет узнать о подвиге Ленинграда, знаменитых земляках или просто послушать сказки всей семьёй, делая городскую среду более дружелюбной.

В Красногвардейском районе Петербурга стартовал новый культурно-просветительский проект "Библиотека на рельсах". Теперь пассажиры частной трамвайной сети "Чижик" могут бесплатно прослушивать тематические аудиоэкскурсии, знакомясь с историей, архитектурой и знаковыми местами города прямо во время поездки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что петербургский транспорт становится не только удобным, но и умным, интегрируясь в культурную среду. Проект позволяет узнать о подвиге Ленинграда, знаменитых земляках или просто послушать сказки всей семьёй, делая городскую среду более дружелюбной.

Для четырёх маршрутов разработаны отдельные программы:

Маршрут №64 посвящён местам обороны Ленинграда.

Маршрут №63 знакомит с архитектурой квартала Ржевка-Пороховые.

Маршрут №59 рассказывает об известных жителях района.

Семейный маршрут №8 объединяет городские легенды и сказки народов России.

Экскурсии озвучили знаменитые петербуржцы, включая Александра Друзя и Анастасию Мельникову. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажирам достаточно отсканировать QR-код в вагоне или на остановке и выбрать нужный аудиогид.

Проект реализован в рамках программы по внедрению цифровых решений в общественном транспорте. Трамвайная сеть "Чижик", запущенная как первый в России концессионный проект, ежегодно перевозит более 19 миллионов пассажиров.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга