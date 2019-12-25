ВТБ назвал самые популярные операции с цифровым рублем

В банке объяснили, как россияне используют новую национальную валюту.

Наиболее популярными операциями с цифровым рублем стали банковские переводы (28 процентов), оплата услуг ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства (24%), а также оплата онлайн-покупок (23 процентов). Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ВТБ в ходе социологического опроса россиян. В организации заметили, что каждый пятый гражданин получил финансовый перевод в цифровых рублях или пополнил свой цифровой кошелек. Еще 17 процентов оплатили цифровым рублем покупку в магазине. При этом 35 процентов респондентов ограничились только открытием счета.

Основной причиной для открытия счета в цифровых рублях стали любопытство и желание попробовать что-то новое (42 процента). Следующим вариантом по популярности указана возможность открыть счет в приложении банка (36 процентов). Далее шел совет от знакомых (21 процент). Треть клиентов открыли счет в цифровых рублях ради бесплатных переводов (33 процентов). Каждый пятый опрошенный уже получил выплаты или переводы в новой форме национальной валюты.

Среди причин, которые могли бы мотивировать россиян регулярно использовать цифровой рубль, респонденты назвали кешбэк или скидки (54%), расширение списка магазинов, где такая оплата возможна (42%), возможность пользоваться им без интернета (38%).

Напомним, что такой опрос организован в октябре 2026 года. В мероприятии приняли участие полторы тысячи жителей крупных городов.

В ЦБ рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей.

Фото: Piter.tv