В Сан-Франциско машинист трамвая задремал и врезался в другой состав

Авария произошла еще 31 июля, однако видео появилось в СМИ накануне.

Машинист трамвая в американском городе Сан-Франциско штата Калифорния заснул во время движения общественного транспорта, из-за чего врезался в другой состав. Соответствующими сведениями поделились местные журналисты с телеканала CBS. Авторы материала опубликовали оперативные кадры, сделанные из кабины машиниста. На видеозаписи становится понятно, что сотрудник засыпает незадолго до столкновения. От удара разбиваются лобовые стекла обоих транспортных средств. Сам мужчина сразу же просыпается. В настоящее время муниципальное транспортное агентство проводит расследование причин дорожной аварии.

Проблемы с транспортными средствами и инфраструктурой были исключены, и первоначальным выводом была "ошибка оператора, вызванная усталостью. материал от CBS

По данным от западного СМИ, в момент аварии в вагоне было два пассажира. Однако эти люди не пострадали.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости