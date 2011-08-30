Володин отметил необходимость развивать скоростное трамвайное движение в городах

В Госдуме рассказали практическом опыте Саратова.

Скоростное движение электрических трамваев должно развиваться на территории российских городов. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Макс председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал подписчикам, что речь идет о тех населенных пунктах, в которых сохранились выделенные полосы для трамвайных путей. Сейчас в рамках проекта по модернизации трамвайного движения в Саратове, избирательном округе самого Вячеслава Володина, местным властям удалось не только обновить подвижной состав, но также увеличить скорость передвижения транспортных средств в два раза.

Со своей стороны считаю: обязательно надо расширять географию этого проекта и реализовывать его в других городах нашей страны. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты заметил, что современные подвижные составы позволяют с комфортом и скоростью перевозить максимальное число пассажиров. При этом трамваи обеспечивают доступность перевозок по городу, уменьшают пробки на дорогах, но при этом не загрязняют экологию. Вячеслав Володин уточнил, что трамвай по своей сути является "наземным метро", но с гораздо более дешевой стоимостью реализации проекта.

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Фото: Макс / Вячеслав Володин