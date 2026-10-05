Росгвардейцы опубликовали видео с прогулкой лисы на улицах Петергофа

Иногда на глаза патрульным попадается даже небольшая компания из двух-трех особей.

На выходных в Петергофе заметили необычную гостью – по улицам города прогулялась лиса. Рыжую хищницу удалось снять на видео сотруднику Росгвардии во время дежурства.

На кадрах видно, как животное что-то вынюхивает на асфальте, боязливо светя глазами в сторону наблюдающих за ним людей. Не найдя для себя ничего примечательного, зверь поспешил скрыться. По словам росгвардейцев, эта лиса – местная жительница, которую встречают в Петергофе уже не впервые. Иногда на глаза патрульным попадается даже небольшая компания из двух-трех особей.

Специалисты отмечают, что лисы нередко выходят в город, потому что в населенных пунктах им проще найти еду и укрытие. В городской черте много доступных пищевых отходов возле контейнеров, домов и кафе, а в парках и частном секторе животные находят дополнительные источники корма. Кроме того, в городе меньше естественных врагов и достаточно укромных мест для обустройства нор. Чаще всего животные активны в сумерках и ночью, хотя молодые особи могут уходить далеко от привычных мест в поисках собственной территории.

При этом встреча с диким животным не означает, что его нужно подкармливать или пытаться погладить. Лиса может выглядеть спокойно, но все равно остается диким зверем, поэтому людям лучше держаться на безопасном расстоянии и не провоцировать ее.

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Видео: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ