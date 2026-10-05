Петербургские педагоги рассказали о важности раскрытия талантов у детей

У каждого ребенка есть свои способности, которые нужно разглядеть.

В рамках совместного проекта "Петербургского дневника" и контент-центров Петербурга педагоги городских школ заявили, что у каждого ребенка есть свои способности, которые нужно разглядеть и помочь раскрыть.

Директор школы № 127 Красногвардейского района, учитель истории Олег Катренко, отметил, что история учит, как времена меняются, но роль учителя остается неизменной. По его словам, задача педагога заключается в том, чтобы быть ориентиром и связующей нитью между прошлым и будущим, что особенно важно в эпоху информационного шума. Учитель английского языка и методист школы № 567 Петродворцового района Вероника Федоровская поделилась семейным педагогическим кредо. Она подчеркнула, что настоящий учитель – это тот, кто способен спуститься с высоты своих знаний до уровня учеников и вместе с ними совершить восхождение, отметив, что главным примером для нее была мама.

Учитель английского языка школы № 207 Центрального района Александра Полякова рассказала, что ее выбор профессии не был случайным, так как в ее семье преподают мама, сестра и дедушка. Заместитель директора школы № 77 Петроградского района, учитель информатики и участник специальной военной операции Иван Новоселов сообщил, что пока он выполняет боевые задачи на фронте, не может раскрывать специфику службы, однако его профессиональный опыт в области информатики и робототехники оказался востребован на передовой.

Руководитель центра цифрового образования "ИнфинITи" школы № 31 Василеостровского района Любовь Сокина заявила, что во всех детях с рождения заложен уникальный потенциал. Она отметила, что дети рождаются с крылышками, а учителя помогают им взлететь, подчеркнув, что быть учителем – значит каждый день зажигать звезды в детских глазах.

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Фото: Piter.TV