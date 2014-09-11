  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Электробус отечественного производства "Синара 6253" тестируют в Петербурге
Сегодня, 12:42
82
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Электробус отечественного производства "Синара 6253" тестируют в Петербурге

0 0

Сейчас на линиях Северной столицы работают 40 электробусов разных производителей.

В Петербурге до 31 октября тестируют новый электробус отечественного производства "Синара 6253". Транспортное средство сделали в Челябинске, рассказали в Смольном 6 августа. 

Электробус будет курсировать по маршруту №19 – от станции метро "Площадь Александра Невского" до "Чернышевской". По словам губернатора Александра Беглова, свыше 75% всех городских автобусов уже переведены на экологически чистый природный газ. 

Сейчас на линиях Северной столицы работают 40 электробусов разных производителей: это "Сириусы", изделия Volgabus и белорусские МАЗы. 

Ранее на Piter.TV: новые комфортабельные автобусы вышли на маршрут Кингисепп — Петербург. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: общественный транспорт, электробус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии