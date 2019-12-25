Новые комфортабельные автобусы выйдут на маршрут Кингисепп — Петербург

Субсидирование закупок позволило компенсировать до 40% расходов на экологически чистые машины, использующие природный газ в качестве топлива.

На линии Кингисепп — Санкт-Петербург начнут курсировать современные комфортабельные автобусы марки Yutong, сообщила администрация Кингисеппского района Ленинградской области.

Автобусы оборудованы просторными салонами на 53 посадочных места, системами кондиционирования воздуха, терминалами для безналичной оплаты и наличных расчетов, а также камерами видеонаблюдения. Цена билета останется неизменной.

Появление новой техники стало возможным благодаря государственной программе поддержки экологического транспорта. Субсидирование закупок позволило компенсировать до 40% расходов на экологически чистые машины, использующие природный газ в качестве топлива.

Подобные модели уже успешно эксплуатируются на маршрутах Санкт-Петербург — Сосновый Бор. Всего в результате масштабной транспортной реформы в Ленинградской области на местные рейсы вышли более 500 современных автобусов.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 50 машин нелегального такси в Петербурге помещены на спецстоянку.

Фото: ВКонтакте / Кингисепп Ленинградская область