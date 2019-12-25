Свыше 50 машин нелегального такси в Петербурге помещены на спецстоянку

Основное внимание контролирующих органов было направлено на выявление нарушителей в местах скопления нелегальных перевозок, таких как крупные транспортные узлы и район международного аэропорта Пулково.

За первые шесть месяцев текущего года в Петербурге из незаконного таксопарка изъято и размещено на специализированных стоянках более 50 легковых автомобилей, из которых 29 машин находились под управлением мигрантов. Эту информацию опубликовали представители городского комитета по транспорту.

Основное внимание контролирующих органов было направлено на выявление нарушителей в местах скопления нелегальных перевозок, таких как крупные транспортные узлы и район международного аэропорта Пулково. В рамках профилактических мероприятий проведено свыше 500 проверок, осмотрены более 6000 транспортных единиц.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения выявили многочисленные случаи несоблюдения ПДД водителями, занимающимися пассажирскими перевозками. По результатам проверки было принято более 460 решений о наложении административных взысканий на нарушителей.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV