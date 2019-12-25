В Петербурге активно строят новую трамвайную линию "Славянка"

Представители городских комитетов 18 июля провели выездное совещание, чтобы оценить ход строительства новой трамвайной линии "Славянка". Участники осмотрели ключевые объекты, где уже идут полным ходом строительные работы. Подробности рассказали в Комитете по инвестициям Петербурга.
На Балканской площади возводится конечная станция "Балканский". Строители уже завершают фасадные работы, монтаж кровли и внутренних коммуникаций здания. Окна установлены, сейчас ведется внутренняя отделка помещений.
Параллельно реализуется несколько масштабных проектов. Завершено строительство моста через реку Волковку, продолжается работа по канализированию Волковского канала и обустройству его набережной. В Шушарах активно строится трамвайное депо — готовы основные конструкции зданий и фундаменты котельной.
На путепроводах через Витебский проспект и железнодорожные пути уже установлены опоры и ведутся работы по монтажу пролетных строений. На участке, где линия будет пересекать Московское шоссе и КАД, смонтированы 25 опор.
Проект новой трамвайной линии включает создание 21 километра путей, строительство 3 мостов и 4 путепроводов. Для линии закупят 22 современных низкопольных трамвая модели 71-932 "Невский".
Первый участок от станции метро "Купчино" до поселка Шушары планируется открыть в конце 2025 года. Полностью линия должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году.
Фото: ВКонтакте/ Иван Складчиков
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