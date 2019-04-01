Движение трамваев по Косой линии и Детской улице возобновят с 7 октября

На свои прежние трассы вернутся трамваи №№1 и 40.

С 7 октября возобновят трамвайное движение по Косой линии и Детской улице в Василеостровском районе, рассказали в городском комитете по транспорту.

На свои прежние трассы вернутся трамваи №№1 и 40. Маршрут первого из них протянется от улицы Кораблестроителей по Наличной улице до Среднего проспекта, далее – по 22-й линии, Косой линии и до Детской улицы.

А трамваи №40 будут следовать от Тихорецкого проспекта по 22-й линии и Косой линии до Детской улицы.

Трамвайный маршрут №1 станет доступным по будням. Ежедневно выполнится по 100 рейсов, интервал движения – 13-16 минут. На маршруте №40 заработают 13 вагонов по будням и 12 – по выходным. Интервал движения составит 17-18 минут.

Ранее на Piter.TV: петербургскому трамваю исполнилось 117 лет.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга