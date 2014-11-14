Петербургскому трамваю исполняется 117 лет

Первый трамвайный маршрут №4 соединял Васильевский остров с центром.

Для Петербурга 29 сентября 1907 года началась новая эра городского транспорта: электрические трамваи отправились в свой первый рейс из Василеостровского парка. Об этом напомнили в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

Открытие трамвайного движения в Петербурге – долгожданное событие для горожан. Первый трамвайный маршрут №4 соединял Васильевский остров с центром. Этот транспорт стал символом прогресса.

В ведомстве отмечается, что сегодня ведется масштабная работа по обновлению подвижного состава, на линию выводят современные и комфортабельные трамваи. С 2021 года закуплено и поставлено более 260 новых трамвайных вагонов. Также реализуется программа развития всего петербургского электротранспорта.

В настоящее время в городе на Неве 39 трамвайных маршрутов.

Петербургский трамвай – не просто вид транспорта, это история города, его символ и его будущее. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что начались работы над первым путепроводом для трамвайной линии "Славянка".

Фото: Piter.TV