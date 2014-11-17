Начались работы над первым путепроводом для трамвайной линии "Славянка"

Это первый путепровод в Петербурге, который будет пролегать над кольцевой автодорогой.

Сегодня, 26-го сентября, стартовали работы над первым путепроводом для трамвайной линии "Славянка", который будет пролегать над КАДом. Его протяженность составит более 1200 метров. На торжественном открытии работ над путепроводом присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Наши инженеры и конструкторы смогли реализовать очень непростое техническое решение: при строительстве путепровода мы не перекрываем КАД, не создаём неудобств для водителей. Путепровод на треть выше стандартных параметров. Пролеты по своей длине тоже близки к уникальным. Проект скоростного трамвая "Славянка" – масштабный и технологически сложный. 21 километр, три моста, четыре путепровода. Это один из наших мегапроектов, который изменит жизнь юга города. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Как отмечают в пресс-службе, "Славянка" является самым крупным проектом партнерства государства и частного сектора в сфере легкого рельсового транспорта. Каждый год, по расчетам специалистов, новой трамвайной линией будут пользоваться 13 млн пассажиров. А время, которое займет поездка от Купчино до Славянки, составит немногим больше 30-ти минут.

Следующий этап до Славянки закончим через год после первого. Но это будет только начало новой большой работы. Эта линия станет основой для новых проектов. Маршруты могут протянуться в сторону ИТМО-Хайпарк, до аэропорта Пулково. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Не так давно Piter.TV сообщал, что в Петербурге был представлен новый трамвай для "Славянки"

Фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга