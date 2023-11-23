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В Петербурге презентовали трамвай для линии "Славянка"

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Всего по контракту выпустят 22 вагона.

На Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого 1 сентября презентовали пилотный вагон трамвайной линии "Славянка". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. 

Модель трамвая для скоростной линии, которая строится на юге города, оценили губернатор Северной столицы, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев и министр транспорта РФ Роман Старовойт. Проект "Купчино — Шушары — Славянка" – один из крупнейших в стране. 

Для новой линии выбрали самую вместительную и передовую модель трехсекционного вагона двустороннего движения 71-932 "Невский". Общая пассажировместимость трамвая – 205 человек. 

В ближайшее время первый состав будет передан концессионеру для проверки и принятия в серию. Зимой вагон переедет в новое депо в Шушарах для проведения пусконаладочных работ, первых испытаний и интеграции бортовых систем в автоматизированную систему управления движением линии. 

Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга 

Всего по контракту выпустят 22 вагона. Первые 10 трамваев выйдут на маршрут сразу после ввода в эксплуатацию первого участка линии, которая свяжет Купчино и Шушары, остальные 12 машин – по окончании второго этапа строительства. 

Ранее на Piter.TV: Парнас и Бугры свяжет трамвайная линия. 

Видео: Telegram / Линченко Николай Викторович

Теги: новая трамвайная линия, славянка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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