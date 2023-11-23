В Петербурге презентовали трамвай для линии "Славянка"

Всего по контракту выпустят 22 вагона.

На Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого 1 сентября презентовали пилотный вагон трамвайной линии "Славянка". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Модель трамвая для скоростной линии, которая строится на юге города, оценили губернатор Северной столицы, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев и министр транспорта РФ Роман Старовойт. Проект "Купчино — Шушары — Славянка" – один из крупнейших в стране.

Для новой линии выбрали самую вместительную и передовую модель трехсекционного вагона двустороннего движения 71-932 "Невский". Общая пассажировместимость трамвая – 205 человек.

В ближайшее время первый состав будет передан концессионеру для проверки и принятия в серию. Зимой вагон переедет в новое депо в Шушарах для проведения пусконаладочных работ, первых испытаний и интеграции бортовых систем в автоматизированную систему управления движением линии. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Всего по контракту выпустят 22 вагона. Первые 10 трамваев выйдут на маршрут сразу после ввода в эксплуатацию первого участка линии, которая свяжет Купчино и Шушары, остальные 12 машин – по окончании второго этапа строительства.

Ранее на Piter.TV: Парнас и Бугры свяжет трамвайная линия.

Видео: Telegram / Линченко Николай Викторович