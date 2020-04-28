Парнас и Бугры свяжет трамвайная линия

Общая протяженность маршрута – 2,5 километра.

В Петербурге появится новая транспортная связь с Ленобластью. Подготовить документацию по планировке участка трамвайной линии поручил городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), пишет 28 августа "Петербургский дневник".

Отмечается, что трамвайная линия будет проходить от станции метро "Парнас" до Бугров – по улице Михаила Дудина от проспекта Энгельса до улицы Федора Абрамова, по улице Федора Абрамова до Заречной улицы. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте КГА Петербурга.

Общая протяженность маршрута – 2,5 километра. Ведомство примет предложения от проектировщиков до 26 ноября.

Ранее на Piter.TV: первый пилотный трамвай для линии "Славянка" показали в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)