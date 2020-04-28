Парнас и Бугры свяжет трамвайная линия

В Петербурге появится новая транспортная связь с Ленобластью. Подготовить документацию по планировке участка трамвайной линии поручил городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), пишет 28 августа "Петербургский дневник".
Отмечается, что трамвайная линия будет проходить от станции метро "Парнас" до Бугров – по улице Михаила Дудина от проспекта Энгельса до улицы Федора Абрамова, по улице Федора Абрамова до Заречной улицы. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте КГА Петербурга.
Общая протяженность маршрута – 2,5 километра. Ведомство примет предложения от проектировщиков до 26 ноября.
Ранее на Piter.TV: первый пилотный трамвай для линии "Славянка" показали в Петербурге.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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