Первый пилотный трамвай для линии "Славянка" показали в Петербурге

Всего на Невском заводе электрического транспорта будет создано 22 вагона, первые десять из которых выйдут на маршрут сразу после ввода участка линии от Купчино до Шушар.

Новая трамвайная линия "Славянка" в Петербурге соединит Купчино и микрорайон Славянка. В пресс-службе городского комитета по инвестициям и реализации инвестпроектов продемонстрировали петербуржцам, как будет выглядеть трамвай, который начнет курсировать по этой линии.

Кузов пилотного трамвая двустороннего движения 71-932 "Невский" уже собран из металла и окрашен. Всего на Невском заводе электрического транспорта будет создано 22 вагона, первые десять из которых выйдут на маршрут сразу после ввода участка линии от Купчино до Шушар. Оставшиеся 12 машин начнут перевозить пассажиров после окончания второго этапа строительства.

Трамвайная линия "Славянка" позволит улучшить транспортную доступность юга города. Благодаря реализации проекта новые районы будут обеспечены современным, экологичным, безопасным трамвайным сообщением. Ожидается, что новая линия будет обслуживать не менее 13 миллионов пассажиров в год. Время поездки от Купчино до микрорайона Славянка на трамвае сократится почти вдвое и составит около 30-40 минут.

Ранее cтало известно, где 2 июня закрывается движение транспорта в поселке Петро-Славянка/

Фото: Telegram / Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга