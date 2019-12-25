На пути к запуску: в Петербурге стартовала обкатка второго этапа трамвайной линии "Славянка"

Участок планируют открыть до конца 2026 года.

В Санкт‑Петербурге приступили к обкатке второго этапа трамвайной линии "Славянка". Тестовый проезд охватывает участок от депо на Новгородском проспекте до пункта технологического обслуживания в микрорайоне Славянка, сообщил губернатор Александр Беглов.

Пока движение осуществляется без пассажиров — это часть технологической подготовки к официальному запуску линии. Обкатка служит ключевой и заключительной проверкой всех технических систем. Специалистам нужно убедиться, что инфраструктура и подвижной состав работают надежно и безопасно перед тем, как на маршрут выйдут пассажиры.

Глава города отметил, что сроки реализации проекта не меняются: второй этап линии "Славянка" планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря 2026 года.

Ранее мы сообщали, что проект трамвайной линии от станции метро "Купчино" до Славянки является крупнейшей инициативой подобного рода в сфере транспорта в России.

Фото: пресс-служба Смольного