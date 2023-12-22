Стало известно, где 2 июня закрывается движение транспорта в поселке Петро-Славянка

Для автомобилистов будет заблокировано движение у пересечения с Советским проспектом.

В Петро-Славянке ведутся работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим с 2 по 12 июня ограничивается движение транспорта по Советскому проспекту. Речь идет об участке от улицы Коммунаров до Мельничного моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 2 июня на четыре дня будет закрыто движение по Зеленому переулку. Для автомобилистов будет заблокировано движение у пересечения с Советским проспектом.

Объезд: Советский проспект, Клубная улица, 1-й проезд, улица Труда, улица Первого Мая, Смоленская улица, улица Коммунаров. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ