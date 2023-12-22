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Стало известно, где 2 июня закрывается движение транспорта в поселке Петро-Славянка
Сегодня, 12:10
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Стало известно, где 2 июня закрывается движение транспорта в поселке Петро-Славянка

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Для автомобилистов будет заблокировано движение у пересечения с Советским проспектом.

В Петро-Славянке ведутся работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим с 2 по 12 июня ограничивается движение транспорта по Советскому проспекту. Речь идет об участке от улицы Коммунаров до Мельничного моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Кроме того, с 2 июня на четыре дня будет закрыто движение  по Зеленому переулку. Для автомобилистов будет заблокировано движение у пересечения с Советским проспектом.

Объезд: Советский проспект, Клубная улица, 1-й проезд, улица Труда, улица Первого Мая, Смоленская улица, улица Коммунаров.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: закрывается движение, зеленый переулок, ограничивается движение транспорта, петро-славянка, советский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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