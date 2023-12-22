В Калининском районе сейчас ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов. Речь идет от Замшиной улицы до Пискаревского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения будут действовать с 3 по 8 июня. Производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе на один день ограничат проезд по Будапештской.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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