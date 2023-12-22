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Ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов
Сегодня, 12:08
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Ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов

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Речь идет от Замшиной улицы до Пискаревского проспекта.

В Калининском районе сейчас ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим  ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов. Речь идет от Замшиной улицы до Пискаревского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 3 по 8 июня. Производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе на один день ограничат проезд по Будапештской.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, ограничат движение, проспект металлистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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