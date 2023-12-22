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Во Фрунзенском районе на один день ограничат проезд по Будапештской
Сегодня, 12:46
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Во Фрунзенском районе на один день ограничат проезд по Будапештской

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Речь идет об участке на перекрестке Будапештской улицы и улицы Олеко Дундича.

Во Фрунзенском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим на один день 1 июня ограничат движение транспорта на перекрестке Будапештской улицы и Малой Балканской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, на один день 1 июня ограничат проезд  на перекрестке Будапештской улицы и улицы Олеко Дундича.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее  мы писали, что ограничивается движение транспорта по Садовой улице 1 июня.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: будапештская улица, гати, ограничат проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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