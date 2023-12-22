Во Фрунзенском районе на один день ограничат проезд по Будапештской

Во Фрунзенском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим на один день 1 июня ограничат движение транспорта на перекрестке Будапештской улицы и Малой Балканской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Кроме того, на один день 1 июня ограничат проезд на перекрестке Будапештской улицы и улицы Олеко Дундича.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по Садовой улице 1 июня.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все