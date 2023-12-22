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Ограничивается движение транспорта по Садовой улице 1 июня
Сегодня, 11:25
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Ограничивается движение транспорта по Садовой улице 1 июня

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Водителей попросили планировать маршрут заранее.

В Адмиралтейском районе проходят работы по реконструкции кабельной сети. В связи  с этим ограничивается движение транспорта по Садовой улице от Большой Подьяческой улицы до Вознесенского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать 1 июня (с 00:30 до 05:30). Водителей попросили планировать маршрут, учитывая ограничения. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в августе на Московско-Дунайской развязке откроют рабочее движение по путепроводу правого направления.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, движение, садовая улица, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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