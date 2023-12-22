Ограничивается движение транспорта по Садовой улице 1 июня

Водителей попросили планировать маршрут заранее.

В Адмиралтейском районе проходят работы по реконструкции кабельной сети. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Садовой улице от Большой Подьяческой улицы до Вознесенского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать 1 июня (с 00:30 до 05:30). Водителей попросили планировать маршрут, учитывая ограничения.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в августе на Московско-Дунайской развязке откроют рабочее движение по путепроводу правого направления.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ