В августе на Московско-Дунайской развязке откроют рабочее движение по путепроводу правого направления

Строительная готовность объекта составляет 70 %.

В Петербурге по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" продолжаются работы на Московско-Дунайской транспортной развязке. Строительная готовность объекта составляет 70 %, рассказали в КРТИ.

Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Генподрядчик выполняет монтаж армирующего каркаса, заливку железобетонной плиты проезжей части и устройство асфальтобетонного покрытия на строящемся путепроводе. Уже приступили к капремонту трамвайного полотна на улице Ленсовета.

Также выполнено устройство фундаментов тел опор и подпорных стен основного хода и съездов, смонтировано 6000 тонн металлоконструкций пролетного строения, идет установка шумозащитных экранов и барьерного ограждения, возводятся два подземных пешеходных перехода.

В декабре 2023 года был завершен первый этап и открыто рабочее движение по новому путепроводу левого направления длиной 650 метров. В августе будет открыто рабочее движение по второму путепроводу правого направления. КРТИ

Московско-Дунайская развязка – один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в Петербурге. Общая протяжённость нового участка составит 1460 м, включая путепровод с подходами длиной 924 м.

Фото: КРТИ