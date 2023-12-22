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В августе на Московско-Дунайской развязке откроют рабочее движение по путепроводу правого направления
Сегодня, 11:19
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В августе на Московско-Дунайской развязке откроют рабочее движение по путепроводу правого направления

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Строительная готовность объекта составляет 70 %.

В Петербурге по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" продолжаются работы на Московско-Дунайской транспортной развязке. Строительная готовность объекта составляет 70 %, рассказали в КРТИ.

Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Генподрядчик выполняет монтаж армирующего каркаса, заливку железобетонной плиты проезжей части и устройство асфальтобетонного покрытия на строящемся путепроводе. Уже приступили к капремонту трамвайного полотна на улице Ленсовета. 

Также выполнено устройство фундаментов тел опор и подпорных стен основного хода и съездов, смонтировано 6000 тонн металлоконструкций пролетного строения, идет установка шумозащитных экранов и барьерного ограждения, возводятся два подземных пешеходных перехода. 

В декабре 2023 года был завершен первый этап и открыто рабочее движение по новому путепроводу левого направления длиной 650 метров. В августе будет открыто рабочее движение по второму путепроводу правого направления.

КРТИ

Московско-Дунайская развязка – один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в Петербурге. Общая протяжённость нового участка составит 1460 м, включая путепровод с подходами длиной 924 м.

Фото: КРТИ

Теги: крти, московско-дунайская развязка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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