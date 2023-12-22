Началось строительство двух подземных пешеходных переходов на Московско-Дунайской развязке

На данный момент строители разрабатывают котлован, бетонируют железобетонный фундамент, производят устройство дренажа и гидроизоляции.

Петербургские дорожники приступили к строительно-монтажным работам по созданию двух подземных пешеходных переходов на Московско-Дунайской транспортной развязке. Об этом сообщили в Смольном.

Переходы появятся на пересечениях Московского шоссе с улицами Ленсовета и Звездная и будут оборудованы пандусами и тактильной плиткой. Для маломобильных граждан также предусмотрены подъемные платформы.

На данный момент строители разрабатывают котлован, бетонируют железобетонный фундамент, производят устройство дренажа и гидроизоляции.

Московско-Дунайская развязка – один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в Петербурге. Строительство развязки планируется завершить в IV квартале 2024 года. Общая протяжённость нового участка составит 1460 м, включая путепровод с подходами длиной 924 м. Строительная готовность объекта составляет 70%.

В феврале на Московско-Дунайской развязке начали заливку железобетонной плиты.

Фото: Piter.tv (архив)