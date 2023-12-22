На Московско-Дунайской развязке начали заливку железобетонной плиты

Строительство развязки завершится в 2024 году.

На Московско-Дунайской транспортной развязке начался новый этап работ на путепроводе правого направления. Подрядчик приступил к заливке железобетонной плиты проезжей части. Также продолжается монтаж армирующего каркаса. Следующим этапом станет устройство гидроизоляционного и защитного слоев, после этого на новом бетонном основании начнется укладка дорожной одежды. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Также на 50% выполнено устройство фундаментов тел опор и подпорных стен основного хода и съездов, смонтировано 5000 тонн металлоконструкций пролетного строения на опорах и продолжается переустройство инженерных сетей. В ближайшее время начнется строительство двух подземных пешеходных переходов.

Строительство развязки завершится в 2024 году. Общая протяжённость нового участка составит 1460 м, включая путепровод с подходами длиной 924 м. В рамках обустройства будут установлены павильоны на остановках общественного транспорта, устроены пешеходные тротуары и велодорожка.

В Кронштадте строится Цитадельское шоссе. Объект готов на 60 процентов. Проект планируют сдать в 2024 году.

Фото: Piter.tv (архив)