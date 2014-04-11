Работы на Цитадельском шоссе выполнены на 60 процентов

Специалисты уже обновили газопровод и инженерные сети на участке в километр.

В Кронштадте строится Цитадельское шоссе. Объект готов на 60 процентов. Проект планируют сдать в 2024 году. Об этом сообщили впресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Специалисты уже обновили газопровод и инженерные сети на участке в километр. Кроме того, на Цитадельском шоссе появится четырехполосная дорога с остановками общественного транспорта, новыми тротуарами и освещением. Кроме того, здесь планируют даже сделать велодорожку. Пропускная способность развязки по итогу составит более 11,5 тысячи автомобилей в сутки.

Также специалисты продолжают выполнять строительные работы на пешеходной набережной от Морского портового комплекса до сквера "Инчхон". Сейчас здесь укрепляют береговую линию, бетонируют фундамент и монтируют освещение. Набережная будет делиться на четыре тематические зоны: Музейную, Парковую, Городскую и Природную.

Все работы будут завершены в 2025 году.

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Фото: Telegram / Дороги, мосты и метро Петербурга