Полиция задержала подозреваемых в краже шпунтов на 3 млн рублей из Левашово

Всего в участок было доставлено семеро мужчин.

Петербургская полиция задержала семерых мужчин по делу о краже шпунтов из аэропорта Левашово.. Об этом стало известно Piter.TV.

Старшим из задержанных оказался 56-летний мужчина, а младшему исполнилось всего 23 года. Большинство из них проживает в Невском районе города, среди них присутствует три иностранца. Установлено, что примерно в 23:00 29 октября задержанные похитили шпунты с территории аэродрома. Ущерб оценён подрядчиком в 3,1 млн рублей. Сотрудники полиции выясняют, успели ли похитители реализовать украденное.

Шестерых мужчин задержали и содержали под стражей в течение двух суток, однако одного из них отпустили на свободу с соблюдением всех необходимых ограничений.

Ранее мы сообщили о том, что задержаны участники конфликта со стрельбой на проспекте Пятилеток.

Фото: Piter.TV