Задержаны участники конфликта со стрельбой на проспекте Пятилеток

В их отношении составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

23 декабря в полицию Невского района обратился 39-летний житель Петербурга и рассказал о том, что возле магазина в доме 8 по проспекту Пятилеток в него выстрелили из травматического пистолета. После оказания медицинской помощи потерпевшего отпустили в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Кроме того, 42-летний мужчина из Невского района доложил правоохранителям об избиении его неизвестным по тому же адресу, после чего друг пострадавшего – 42-летний уроженец Новгородской области – выстрелил в первого.

Оба – и заявитель, и стрелявший – были доставлены в отдел полиции. В их отношении составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. У второго изъят пистолет ПБ-4-1МЛ "Оса". Избитого петербуржца в связи с ухудшением самочувствия передали бригаде скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV