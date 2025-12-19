Карлсон: увеличение бюджета США ведет к новой мировой войне

По его мнению, других причин для подобных решений нет.

Увеличение бюджета Соединенных Штатов ведет к новой мировой войне. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в своем аккаунте в социальной сети X.

Журналист прокомментировал решение президента США Дональда Трампа увеличить американский оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов в 2027 году. Глава Белого дома подчеркнул, что пришел к такому выводу после длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами конгресса, министрами и другими политиками.

Карлсон отметил, что такой бюджет характерен для страны, которая "готовится к глобальной или региональной войне". По его мнению, других причин для подобных решений нет. При этом журналист выразил надежду, что никакого конфликта не случится.

Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне. Такер Карлсон, журналист

Фото: YouTube / Tucker Carlson