В салоне связи на улице Ефимова неизвестный чуть не застрелил продавца телефонов

Работник салона попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ранением.

Накануне, 17 декабря, в торговом комплексе "Сенная" на улице Ефимова злоумышленник устроил стрельбу. Инцидент произошел в салоне сотовой связи.

По информации Piter.tv, злоумышленник в результате конфликта выстрелил из пневматического пистолета в лицо продавцу. В результате случившегося пострадал 19-летний гражданин Азербайджана. Он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ранением правой брови.

Стражи порядка разыскивают стрелка. По предварительным данным, в совершении нападения на сотрудника салона сотовой связи подозревают 26-летнего жителя Иркутска.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.tv