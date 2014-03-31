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В салоне связи на улице Ефимова неизвестный чуть не застрелил продавца телефонов
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В салоне связи на улице Ефимова неизвестный чуть не застрелил продавца телефонов

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Работник салона попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ранением.

Накануне, 17 декабря, в торговом комплексе "Сенная" на улице Ефимова злоумышленник устроил стрельбу. Инцидент произошел в салоне сотовой связи.

По информации Piter.tv, злоумышленник   в результате конфликта выстрелил из пневматического пистолета в лицо продавцу. В результате случившегося пострадал 19-летний гражданин Азербайджана. Он попал в больницу с  закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ранением правой брови. 

Стражи порядка разыскивают стрелка. По предварительным данным, в совершении нападения на сотрудника салона сотовой связи подозревают 26-летнего жителя Иркутска.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: в квартире на улице Федора Абрамова мигрант изнасиловал девушку.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, стрельба в салоне связи, тк сенная, улица ефимова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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