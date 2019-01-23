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В квартире на улице Федора Абрамова мигрант изнасиловал девушку
Сегодня, 9:35
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В квартире на улице Федора Абрамова мигрант изнасиловал девушку

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Сейчас злоумышленник находится в изоляторе.

Жительница  Василеостровского района обратилась в полицию после изнасилования. Пострадавшая написала заявление на обидчика. По словам  20-летней девушки, над ней надругался гражданин Киргизии. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел  в ночь на 17 декабря в квартире дома на улице Федора Абрамова. Малознакомый мужчина обидел петербурженку.          

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали злоумышленника прямо в квартире, где произошел инцидент.

Известно, что 29-летний безработный иностранец на миграционном учете не состоял. В  отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Энтузиастов из горящей квартиры утром эвакуировали трех человек.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, полиция, улица федора абрамова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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