В квартире на улице Федора Абрамова мигрант изнасиловал девушку

Жительница Василеостровского района обратилась в полицию после изнасилования. Пострадавшая написала заявление на обидчика. По словам 20-летней девушки, над ней надругался гражданин Киргизии.
По информации Piter.tv, инцидент произошел в ночь на 17 декабря в квартире дома на улице Федора Абрамова. Малознакомый мужчина обидел петербурженку.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали злоумышленника прямо в квартире, где произошел инцидент.
Известно, что 29-летний безработный иностранец на миграционном учете не состоял. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.
Сейчас злоумышленник находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Энтузиастов из горящей квартиры утром эвакуировали трех человек.
Фото: Piter.tv
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