На проспекте Энтузиастов из горящей квартиры утром эвакуировали трех человек

Во время пожара пострадал один житель.

На проспекте Энтузиастов, 47, из горящей квартиры утром эвакуировали трех человек. Об этом этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 18 декабря в 4:30 утра. На место случившегося прибыли 15 человек личного состава и три спецмашины.

Выяснилось, что в трехкомнатной квартире горела комната. Пламя охватило три квадратных метра. Огонь уничтожил постельное белье.

Из жилого дома эвакуировали трех людей. По предварительным данным, пострадал один человек. Его доставили в больницу.

В 4:52 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: при пожаре на Малом Резвом погиб человек.

Фото: Piter.tv

