В Петербурге во вторник эвакуировали две школы

В одну из них поступила анонимная информация о минировании.

В Петербурге 20 октября эвакуировали гимназию №2, расположенную на Казанской улице. По словам учеников, их начали выводить внезапно, пишет 78.ru.

Предположительно, на улице оказались около 1,5 тыс. человек. Спустя непродолжительное время ребят отпустили по домам. В городском комитете по образованию пояснили, что в учебном заведении проводились оперативные мероприятия. Примерно в 14:40 поступила анонимная информация о минировании, здание проверяла полиция.

Кроме того, сегодня же перед уроками учащихся не пускали в школу №84 Петроградского района – там нашли потерянный рюкзак. В образовательном учреждении решили перестраховаться, и детей эвакуировали.

Ранее мы рассказывали о том, что на юге Петербурга эвакуировали школу №351. По предварительным данным, внутри уже был обнаружен подозрительный предмет.

Фото: Piter.TV