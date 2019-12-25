В Петербурге эвакуировали Выборгский районный суд

В этот момент в зале проходило заседание по делу главы партии "Яблоко" Николая Рыбакова.

Выборгский районный суд Петербурга эвакуировали днем 9 октября. В этот момент в зале проходило заседание по делу главы партии "Яблоко" Николая Рыбакова, пишет tg-канал "Осторожно, новости".

Председателю "Яблока" должны были назначить штраф за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Спустя несколько минут после начала объявили эвакуацию. Заседание планировалось возобновить через 10 минут. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Отметим, что Николая Рыбакова задержали 29 сентября в поезде, следовавшем в Москву, за порчу бюллетеня на выборах.

Ранее на Piter.TV: в СПбГЛТУ имени С. М. Кирова произошла эвакуация. Распоряжение срочно покинуть здания поступило от руководства вуза прямо во время учебного процесса.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)