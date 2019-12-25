В СПбГЛТУ им. С.М. Кирова произошла эвакуация

Распоряжение срочно покинуть здания поступило от руководства вуза прямо во время учебного процесса.

Днем 16 сентября на территории Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ) имени С.М. Кирова была проведена полная эвакуация студентов и сотрудников. Об этом сообщает издание 78.ru.

По словам очевидцев, распоряжение срочно покинуть здания поступило от руководства вуза прямо во время учебного процесса. Сначала людей вывели из главного корпуса, после чего были освобождены и остальные помещения университета.

В настоящее время территория вуза оцеплена сотрудниками Росгвардии. Правоохранители просят граждан держаться подальше от зданий университета до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге эвакуировали школы из-за анонимных угроз 3 сентября.

Фото: Piter.TV