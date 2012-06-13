В Петербурге эвакуировали школы из-за анонимных угроз 3 сентября

Родителей попросили забрать детей из школ после ложных угроз.

3 сентября в Петербурге эвакуировали несколько школ из-за анонимных угроз. Сообщения о минировании поступили в школу №282 в Кировском районе, а также в школы №142 и №163 в районе Парнас. Учеников и сотрудников вывели из зданий. Жителей города попросили по возможности забрать детей домой.

Это произошло на фоне информационной атаки, которая была зафиксирована в Ленинградской области 1 сентября. Тогда злоумышленники распространили ложные сообщения о минировании десятков социальных объектов, включая детские сады, школы и больницы. Глава региона Александр Дрозденко подтвердил попытку террористической атаки.

Эвакуация прошла без паники, правоохранительные органы проводят проверку. Родителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

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Фото: Piter.TV