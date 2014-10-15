На КАД в Московском районе сгорела легковушка

К ликвидации пожара привлекали девять человек личного состава и две единицы техники.

В Московском районе Петербурга произошел пожар, сообщили в МЧС России 2 сентября. Информация о возгорании на 5-м Предпортовом проезде (съезд с Кольцевой автодороги) поступила на пульт спасателей в 08:14. В легковом автомобиле Nissan полыхали сгораемые части.

Потушили машину уже к 08:35. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали девять человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Ленинградской области произошло пять пожаров. Сведений о пострадавших также нет.

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