За сутки в Ленобласти произошло пять пожаров

По предварительной информации, никто не пострадал.

За дежурные сутки с 1 по 2 сентября силы и средства Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы были задействованы на тушении пяти пожаров.

Как сообщили в ГКУ "Леноблпожспас", накануне днем в поселке Плодовое на Центральной улице полыхали перекрытия на площади 24 квадратных метра в одноэтажном сарае. В СНТ "Зеленая роща" в Выборгском районе во вторник вечером сгорели баня размером 5 на 5 метров и хозяйственная постройка размером 4 на 6 метров. В поселке Симагино ночью произошел пожар в летней кухне размером 4 на 5 метров.

По предварительной информации, никто не пострадал. По факту происшествий проводятся необходимые проверки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Колтушах загорелась свалка на площади 400 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"