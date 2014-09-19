В Колтушах загорелась свалка на площади 400 квадратных метров

По данным МЧС России, предположительно, в толще мусора находился газовый баллон.

В Ленинградской области произошел мощный пожар, сообщили в МЧС России. В Колтушах на территории промышленной зоны полыхает несанкционированная свалка, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

Очевидцы заявили о взрыве. По данным ведомства, предположительно, в толще мусора находился газовый баллон. К настоящему времени информации о пострадавших нет. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар в доме в Петроградском районе забрал жизнь мужчины. На шестом этаже полыхало на площади 100 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали шестерых человек.

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