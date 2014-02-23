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Пожар в доме на Петроградке забрал жизнь мужчины
Сегодня, 10:31
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Пожар в доме на Петроградке забрал жизнь мужчины

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Из опасной зоны эвакуировали шестерых человек.

Стали известны подробности смертельного пожара в Петроградском районе Петербурга, сообщили в МЧС России.

Напомним, информация о возгорании по адресу: улица Большая Зеленина, 26, поступила на пульт спасателей 28 августа в 07:17. В жилом доме на шестом этаже полыхало на площади 100 квадратных метров. В 07:50 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, локализовали его к 09:13, было ликвидировано открытое горение. Из опасной зоны эвакуировали шестерых человек. 

В результате погиб мужчина. Тушили огонь 24 спасателя и пять единиц техники. По факту произошедшего организована проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на складе на Колпинском шоссе ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 82 тыс. квадратных метров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петроградский район, пожар
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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